Magnifico kot ga nismo poznali: recikliran

Pravzaprav sploh ni bilo presenečenje, da se je Robert Pešut, bolj znan kot Magnifico, znašel v reviji za boljši življenjski slog, ki jo je izdala ljubljanska Snaga. Pešut je že od nekdaj tesni prijatelj župana glavnega mesta Zorana Jankovića, na volilnih listah privablja volivce s svojim imenom, naj glasujejo zanj.



Res pa je tudi, da se je njegov prvi band, skupina, v kateri je zaigral in ki jo je menda sestavil, imenovala The komunala brothers. »Verjetno se nam je takrat to zdelo smešno, pogosto smo bili v kleteh, kjer so bili zabojniki. In zato so bili dostikrat nekje blizu nas tudi komunalci,« je zaupal Pešut pripravljalcem SnagaMagazina.

»Najprej sem imel zaradi tega slabo vest.

No, se je pa pohvalil – če se lahko tako reče, saj po prepričanju številnih avtorju takega kalibra to ne bi smelo biti v čast –, da ima za sabo že dvanajst avtorskih plošč, na katerih je veliko svojih pesmi že recikliral, vnovič uporabil oziroma prepisoval sam od sebe. »Najprej sem imel zaradi tega slabo vest, potem pa sem ugotovil, da pesem oživim in jo približam novemu občinstvu,« je recikliranje pojasnil Pešut oz. Magnifico.