Luksuz, da te kap: poglejte, kakšno uro je dobila Mirela

Slovenska starleta in tekmovalka resničnostnih šovov Big Brother in srbskih Parov je srečno zaljubljena. Ljubezen je našla pri razvpitem srbskem poslovnežu Dejanu Popoviću Tigru, ki Mirelo zasipa z dragimi in luksuznimi darili.

Da Dejan rad poseže globoko v žep za svoje najdražje, je znano že iz preteklosti. Svojim izbrankam je v preteklosti poklanjal celo luksuzne jeklene konjičke.

No, Mirela vozila še ni dobila, je pa zato uro in verižico, na kateri se baha obesek v obliki srca, ki je posut z diamanti. Skupaj sta vredni približno toliko kot avto. Starleta se je celo pohvalila, da naj bi verižica stala približno deset tisočakov, cena švicarske ure Franck Muller pa je tudi več tisočakov.

Ni kaj, Mireli je, vsaj kar se financ in daril tiče, očitno res padla sekira v med.