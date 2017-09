Luka Sešek o noči, ki je ne bo pozabil

Letošnje poletje bo mlademu in vse bolj uspešnemu pevcu Luki Sešku ostalo v posebnem spominu. Čeprav je imel obilico dela in ni veliko počival, si je s prijatelji privoščil oddih na hrvaški obali. A čeprav je bilo to poletje polno vročinskih valov, je zbrana druščina za bivanje v kampu izbrala ravno dni, ko je divjala nevihta. »Spali smo v kampu, sredi noči pa je neurje uničilo in zalilo vse, kar smo postavili. Kamp smo morali zapustiti in prenočišče poiskati v hotelu,« je pestro in nadvse zanimivo noč komentiral Luka. Čeprav se poletje počasi bliža koncu, to pevca ne spravlja v slabo voljo. Pred njim je namreč jesen, ki bo zanj še posebej pestra. »Zelo se veselim projekta, ki me čaka, a za zdaj še žal ne smem razkriti, za kaj gre,« nam je še dejal.eno.

