Luka je naslednik v vseh pogledih

Jabolko ne pade daleč od drevesa, bi lahko rekli za Boruta Pahorja in njegovega sina Luko. Foto: Mediaspeed.net

Kakršen oče, takšen sin se glasi znan pregovor, ki še kako dobro opisuje predsednika Boruta Pahorja in njegovega sina Luko. Ne le da je mladi Luka pred meseci krenil po očetovih stopinjah in se odločil za študij mednarodnih odnosov, saj mu je menda politika precej pri srcu, tudi po stasu in glasu je vedno bolj podoben predsedniku.

Tudi pisalo drži v slogu predsednika.

Z očetom imata poseben odnos, in čeprav se pogosto znajdeta na različnih bregovih, prosti čas zelo rada preživljata skupaj. Pred kratkim se je Luka pridružil očetovi pohodniški ekipi in ga opogumljal na 240 kilometrov dolgih etapah po Sloveniji, v Ljubljani pa ga nemalokrat obišče v njegovi pisarni. Da ima tudi mladi Pahorjev sin predsedniško držo, smo se prepričali ob pogledu na fotografijo, na kateri ima Luka tako kot njegov oče precej zamišljen pogled, poleg tega pa nas je v oči zbodel še en detajl – tudi pisalo drži v slogu predsednika.

