Luka Dončić prijatelju išče dekle

Čeprav so slovenski košarkarji sredi napornih priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo, si fantje očitno znajo vzeti tudi nekaj trenutkov za sprostitev in zabavo. Eden izmed glavnih adutov naše reprezentance, Luka Dončić, si je pred tekmo s Hrvaško privoščil reprezentančnega kolega Matica Rebca in se ponudil za ženitnega posrednika. Luka je na svojem profilu na instagramu za nekaj ur objavil Rebčev posnetek in zraven dopisal, da je postavni mladenič samski. Glede na to, da ima Dončić več kot 300.000 sledilcev pa je to sporočilo zagotovo doseglo tudi kakšno gospodično, ki se je morda že ogrela za simpatičnega 22-letnika.

