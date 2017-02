Luka Basi: Seveda sem jokal!

Kako se začne vaše jutro?



Z dolgim prebujanjem in odhodom v kopalnico, kjer se v miru uredim. Nato pa že nekaj let zjutraj limonada in kava.



O čem govori zadnji SMS, ki ste ga dobili?



Nazadnje sem dobil SMS od prijatelja v zvezi z vikendom, saj če so ti prosti, jih rad izkoristim za druženje s prijatelji in družino.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Največ o načrtih za prihodnost. Kako se stvari odvijajo in kaj še izboljšati, da bo napredek največji. Zato premišljujem predvsem o glasbi in življenju na splošno.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Kaj ni tako, da moški ne jočemo (nasmeh)? Nimam težav z izražanjem čustev in pogosto se zgodi, da me prevzamejo ob ogledu filma, posebno če se zares vživim vanj, mi solze hitro zalijejo oči.



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Vsak, ki bi na to vprašanje odgovoril z ne, bi se zlagal. Seveda sem jokal!



Ste imeli kdaj strastnega oboževalca ali oboževalko, ki vam je povzročal/-a težave?



Na žalost sem imel in vse skupaj je presegalo meje dobrega okusa, saj sem dobival SMS-sporočila, zasledovala me je toliko časa, da sem moral stvari predati policiji. Šele nato se je vse skupaj na srečo umirilo.



Kaj si že od nekdaj želite narediti, pa si ne upate?



Leteti s potniškim letalom. Ne vem, čemu tak strah pred letenjem, ki bi ga zelo rad premagal, saj si nadvse želim občudovati svet s svojimi očmi, ne le na fotografijah.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Spremenil ne bi ničesar, bi pa rad videl, kakšni so ljudje, ko jih nihče ne opazuje. Zdi se mi, da niso vsi takšni, za kakršne se izdajajo.



Česa ne znate ali se nikoli niste naučili, pa bi se radi?



Hmmm. Bordati si želim že od nekdaj. Kupil sem si bord, a vedno iz kleti vzamem smuči.



Kako pogoste se ukvarjate s športom?



Zelo pogosto, trikrat do štirikrat na teden po dve uri. Šport me spremlja že vse življenje.



Katera situacija, v kateri ste se znašli, je bila najbolj neprijetna?



Brez sprenevedanja je to ločitev staršev.



Kdaj ste se odselili od doma oziroma postali samostojni?



Zaradi študija sem se od doma odselil pri 18 letih. Nekako samostojen pa sem postal pred dvema letoma, ko sem se zaposlil.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Predvidevam, da kakšnih kitajskih stvari, ki še veselo migajo na krožniku, ne bi dal v usta, saj ne bi rad izkusil, kako se ti nekaj premika v trebuhu.



Ste na kaj alergični?



Na penicilin.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Zaključi se s poslušanjem glasbe v postelji. Nato še malo razmislim, kaj moram postoriti jutri, in se odpravim spat okoli 23. ure.

