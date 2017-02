Lucija in Salome v akciji

Letošnji MasterChef bo še posebej zabaven, saj sta med tekmovalkami tudi igralka Lucija Ćirović in duhovita Salome. Vse prigode in zakulisne potegavščine bomo že kmalu lahko spremljali na Pop TV in se prepričali še o tem, ali sta dekleti tudi pri kuhi tako spretni kot pri zbijanju šal. Obe bosta prvič kuhali pod pritiskom, kar jima vzbuja največ strahu, zato lahko pričakujemo veliko panike, stresa, morda celo kakšno prismojeno jed. Noge se jima bodo tresle tudi pred strogimi žiranti, ki bodo tokrat še posebej neizprosni in od kandidatov za mamljivo denarno nagrado zahtevali veliko znanja, predanosti in kuharske strasti.

