Lucienne Lončina: Kakšni kanarski otoki, ostajam v Sloveniji

Zadnje dni so vse glasnejše govorice, da nekdanja žirantka oddaje Slovenija ima talent in glasbenica Lucienne Lončina in njen mož prodajata vilo v bližini Ankarana in se selita na Kanarske otoke. Britanka, ki že dolga leta živi v Sloveniji, je nad opletanjem zlobnih jezikov presenečena, ob tem pa pravi, da gre za laži in nepreverjene informacije. »To je res žalostno. Kanarske otoke?« se čudi glasbenica, ki o selitvi iz naše dežele ne premišljuje. »Obožujem Slovenijo in še vedno sem tukaj,« zaključuje glasbenica, ki je pred kratkim postala babica. Njena prvorojenka Kim je namreč postala mamica.

