Lotil se je hujšanja!

S prvim januarjem so se začele novoletne zaobljube in s tem povezana evforija hujšanja. Ne vemo sicer, kaj je k slednjemu spodbudilo Jurija Zrneca, vendar je pohvale vredna njegova odločitev, da izgubi odvečne kilograme, pridobi mišice in se po nekaj letih znova spravi v dobro telesno pripravljenost. V desetih dneh je pod budnim očesom osebnega trenerja Andreja Milutinovića shujšal za sedem kilogramov, njun cilj pa je priti na 95. »Izpadni korak sva pa kar črtala. Je izpadel, kar se mene tiče,« je v svojem šaljivem slogu povedal Jurij, njegov trener pa pravi, da verjame vanj. »Vem, da mu bo uspelo, kar si je zadal!«



