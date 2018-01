Longyka, Pošasti in cedeji

V Slovenskem mladinskem gledališču so nedavno premierno uprizorili predstavo Pošasti. Pod predstavo se je podpisala Simona Hamer, ki je navdih za besedila našla v antiutopiji Wiliama Goldinga. Zgodba o skupini otrok, britanskih šolarjih, starih med šest in 12 let, ki se po strmoglavljenju letala znajde na neposeljenem tropskem otoku, se sprva bere kot robinzonski roman, prepoln pustolovščin in igrivosti. Zanimivo, da Goldingov roman v gimnazijskih letih na dramaturginjo ni naredil večjega vtisa, po pogovoru z režiserjem Vitom Tauferjem pa je začela o romanu razmišljati iz povsem druge perspektive, skozi kontekst predvojne Evrope. Simona je sicer letos pomladi prejela Grumovo nagrado za najboljše dramsko besedilo.



3000 zgoščenk ima Longyka

Eden najprepoznavnejših radijskih glasov v Sloveniji Jure Longyka si je predstavo že ogledal. Glasbeni urednik je pred kratkim zopet organiziral tradicionalni koncert Izštekanih 10. Avtor radijske oddaje Izštekani, ki jo uspešno vodi že 25 let, se iz vsakdanje rutine izšteka tako, da gre v hribe, bere, teče ali plava, saj verjame, da se človek mora umakniti od vsakdanjega pritiska, in je prepričan, da vsaka stvar lahko počaka.



Radijski voditelj je sicer zbiratelj glasbenih zgoščenk in jih ima doma okrog tri tisoč. V njegovi bogati zbirki prevladuje slovenska rock in pop glasba, vendar pa ne manjkajo niti klasike Johnnyja Casha in Nicka Cava.