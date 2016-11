Ljubljenec občinstva je zbolel

Ljubljenec gledališkega občinstva Primož Pirnat bi moral te dni nastopiti v najnovejši premieri Mestnega gledališča ljubljanskega, v težko pričakovani uprizoritvi Kresne noči Williama Shakespeareja pod režisersko taktirko Jerneja Lorencija. A predstava začasno odpade – kot so nam sporočili iz matičnega gledališča, je razlog za to igralčeva bolezen. Kaj natanko mu je preprečilo nastop, niso razkrili, so pa pojasnili, da so predstavo zaradi Primoževe bolezni zamaknili za skoraj leto dni, v obstoječi zasedbi je prestavljena na začetek sezone 17/18. »Poleg tega, da je bila ekipa v fazi, ko težko nadomeščaš soustvarjalca, gre tudi za težko nadomestljivega igralca, kar Primož Pirnat zagotovo je,« so pojasnili odločitev. Karkoli je že načelo zdravje 41-letnega Ljubljančana, mu na uredništvu Suzy želimo, da bi čim prej okreval!

