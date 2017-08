Ljubezen v zraku in veter v laseh

Legendarni igralec Boris Cavazza in njegova najdražja, šefinja protokola RS Ksenija Benedetti, sta se namesto za vroč poletni oddih ob obali, kjer sicer preživljata večino prostega časa, odločila za potep po vetrovni in ta trenutek nekoliko hladnejši Nizozemski. Najprej sta raziskovala Amsterdam, nato pa potovala po nizozemskem biseru, otočku Texelu. Očarale so ju dolge peščene plaže, pisane vasice ter gostoljubni prebivalci in ne dvomimo, da sta si privoščila tudi lokalno pivo, po katerem otoček slovi. »Vetrje. Brezčasje,« je Ksenija zapisala pod fotografijo in z njo ovekovečila njuno ljubezen na eni od peščenih plaž, po kateri sta se ob zvokih morja sprehajala kot mlada zaljubljenca.

