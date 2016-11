Ljubeča mama Alenka Košir hčerkam izpolnila veliko željo

Čeprav je Alenka Košir izjemno zaposlena s svojimi vadbami, s katerimi je marsikateri ženski pomagala do želenih rezultatov, so njeni trije otroci Alina, Alinka in Jalen, na prvem mestu. Ljubeča mamica je pred dnevi razveselila hčerki in jima izpolnila željo. Lahko si samo predstavljamo, kakšno veselje sta občutili mladi lepotički, ko ju je mati odpeljala v Zagreb na težko pričakovani koncert ameriškega glasbenega zvezdnika Justina Bieberja, za katerim nori na milijone najstnic po vsem svetu. S Koširjevimi dekleti so na koncertu, ki si ga je ogledalo okrog 20.000 oboževalcev, uživale tudi prijateljice Alenkinih hčerk. Sicer pa sta si dekleti pred kratkim ogledali še nastop zvezdnice Rihanne. Na njen koncert na Dunaju ju je odpeljal oče Jure. Starši Košir, priklon do tal!

