Ljerka Bizilj: Televizija je kruta stvar

Njena je sicer čisto urejena in prijetna, a takšno bi prej pripisal recimo članici srednjega menedžmenta v Acroni Jesenicah. Na to je samo skomignila: »Tudi generalni nima dosti večje. Pa saj za to, da nekaj narediš, ne potrebuješ ogromne pisarne in fikusa.« Spreletelo me je, da je na tem, da je kot letvico luksuza dejansko postavila fikus, nekaj prav asketsko ljubkega.

»Vidite, samo tole sem dodala,« mi pokaže tri velike zaslone na zidu, ki v sobico ves čas projicirajo vse tri programe slovenske nacionalne televizije. Kar pomeni, da vsi zaposleni ves čas vedo, da jih šefinja opazuje kot velika sestra. »Aja, pa tapisom sem umaknila, ker ni zdrav za pljuča! In tudi mnogo bolj svetla je zdaj pisarna brez njega – najbolj od vsega potrebujem svetlobo!«

Slovensko televizijo tvorno soustvarjate že 40 let. Ker je tema tokratnega dosjeja ženske in moč, naj vas pobaram: kaj se je v tem času najbolj spremenilo? In kaj je ostalo isto?



Veliko sem raziskovala zgodovino televizije. In sem ugotovila, da na njej na začetku skoraj ni bilo žensk. Sami moški. Zdaj je pa na njej zaposlenih bistveno več žensk. V novinarstvu jih je povsod več. Nekateri pravijo, da je tako na splošno v panogah, kjer je plačilo slabše. In kjer je treba več delati.



Žal res. Več kot očitno je, da naša družba nemarno podcenjuje poklice, kot so medicinska sestra, učiteljica in novinarka. Obenem pa prav bebavo nagrajuje paleto poklicev, ki so za skupnost dejansko toksični. In v njih pogosto prevladujejo moški.



Če zelo poenostavim, se mi zdi, da smo ženske naravnane tako, da delamo. Moški pa bolj, da organizirate.



Aha, ja, to bi bilo v sozvočju s trenutno veljavno znanostjo. Ena vplivnejših knjig na to temo je The Essential Difference, v kateri psiholog Simon Baron-Cohen ponazori znatne biološke razlike med ženskimi in moškimi možgani. Stroka pravi, da so ženski možgani superiorni pri empatiji, moški pa pri postavljanju sistemov. Kolikor je mogoče razumeti, se znanstveniki o tem zdaj kar strinjajo.



Saj pravim. No, ženske tudi mnogo manj maramo vse tiste igrice, ki so potrebne za uspeh v poslovnem svetu. Vsaj meni so bile še posebno mučne. Mene je vedno zanimal predvsem … rezultat.



Znanost sicer pravi, da so na rezultate sploh mnogo bolj naravnani moški. Ampak mogoče to samo pomeni, da ste vi bolj en tak dec od babe!



Ja hvala lepa! (Se prav iz srca nasmeji.)



(V pisarno z blažjo zamudo stopi fotograf.)



Dober dan. Škoda, hotela sem se iti malo uredit v masko, ampak niste mi dali časa.



Nič hudega.



Pol mojih kolegic se takšnih sploh ne bi pustilo slikati!



Vsaj pol.



Joj, ta videz, kako je včasih to naporno …



Vidite, glede tega ima moderni feminizem v meni zaveznika. Za »lepši spol« so standardi bistveno višji. In to je gotovo kar veliko breme.



Seveda je. In če dodamo še staranje … Mnogi sedemdesetletni igralci so po šarmu v življenjski formi. Medtem ko igralke … Kako že pravijo: moški ste z vsakim letom šarmantnejši, me se pa pač staramo.