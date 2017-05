Lina Kuduzović presenetila

Zmagovalka prve sezone Slovenija ima talent Lina Kuduzović je pred tedni navdušila v nemški različici priljubljenega šova The Voice Kids, in čeprav ji preboj v superfinale ni uspel, si najstnica zaradi tega ne beli glave. Izjemno nadarjena Lina, ki z družino že nekaj let živi v Švici, ima na družbenih omrežjih več deset tisoč oboževalcev, ki nestrpno čakajo na vsak posnetek, ob katerem se marsikomu orosi oko. Kmalu bodo lahko oboževalci Linin angelski glas slišali tudi v živo, saj je razkrila, da se kmalu odpravlja na turnejo. Kam in kdaj, še ni znano, je pa še povedala, da bodo o tem odločali oboževalci, ki lahko prek spleta glasujejo, v katerem evropskem mestu si želijo poslušati in videti našo mlado pevko.

