Lidia Pavlin bo babica

Direktorica podjetja za PR in tržno komuniciranje Nicha, Lidia Pavlin, bo kmalu postala babica. V to vlogo jo bo postavila starejša hči Gala, ki je v veselem pričakovanju. Ambiciozna mladenka, ki je pri šestindvajsetih letih že direktorica Ilirika nepremičnine, je študirala na Dunaju, kjer je postala magistrica mednarodnega in gospodarskega prava, delala pa je tudi v nekaj avstrijskih in slovenskih podjetjih. Je tudi športno precej aktivna in družabna, zato ne čudi, da je njen partner Rok Rogelj nekdanji deskar na snegu. Rok je v deskarskem krosu nastopil celo na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010, danes pa je bodoči očka star 30 let.

Mama in hči Pavlin sta dobri prijateljici, minuli teden sta tako skupaj pletli adventna venčka, ki sta ju nato podarili v prodajo.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«