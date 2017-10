Lepi trener Jan ujel misico Nives, morda pa je bilo celo obratno

Dekle trenerja iz najnovejšega šova na Planet TV The Biggest Loser Jana Kovačiča že ima izklesano telo. Postavni trener, rojen leta 1986, ima namreč hudo privlačno dekle, nekdanjo miss Slovenije Nives Orešnik. Lepotica je povedala, da sta skupaj od decembra. Poznata pa se že dolgo, opravljata tudi isti poklic, tudi ona je namreč osebna trenerka. Spomladi sta skupaj posnela telovadni spot. Nives je po izobrazi akademska slikarka, Jan pa diplomirani kondicijski trener, študiral je na fakulteti za šport.

»Ozaveščanje ljudi o zdravem načinu življenja me izpopolnjuje. Zagovarjam aktiven življenjski slog z rednim gibanjem, uravnoteženo prehrano in ustreznim spopadanjem s stresom, saj resnično verjamem, da izboljšuje kakovost življenja. Strankam želim zdrav način življenja predstaviti preprosto in zabavno, saj želim, da jim je blizu ter da so pri tem samozavestne. Osrečuje me, da jim lahko pomagam in jih usmerjam na poti do dobrega počutja ter zadovoljstva,« pravi lepotica, ki je ponudbo storitev razširila na promocijo zdravja na delovnem mestu.

Nives je pred Janom ljubila še enega znanega postavnega fanta, fotografa Črta Slavca, ki je v njenem objemu končal po razhodu z Iris Mulej in na začetku zveze z Nives dejal, da upa, da bo trajalo 75 let. To je bilo poleti leta 2014. Ko se je lani poleti razvedelo, da je ljubezni s Črtom konec, je ona radovedneže odpravila z besedami: »Nimava stikov. Začela sva kot par in ne kot prijatelja, in odnos sva zaključila kot par.«