Lepi Slovenec ugrabljen na svoj rojstni dan

Uradno sicer ni več slovenski mister, saj se je njegovo leto izteklo, je pa Tilen Grah, kot je slišati, še vedno kar zaželen mladenič. O tem se je lahko prepričal prav te dni. Nekdanjega mistra so namreč, kot smeje pripoveduje, ugrabili!

Deset minut sem vztrajal, da obrnemo in gremo nazaj, pa ni nič zaleglo.

Ptujčan je dopolnil 21 let in prav za rojstni dan ni imel načrtov. A zasukalo se je povsem drugače. »Še dopoldne sem imel več obveznosti in prav na ta dan nisem imel namena praznovati. Izpustiti ga sicer nisem nameraval, ampak samo prestaviti za nekaj dni,« pravi. Prijatelji pa so ga pregovorili, da skočijo vsaj na pijačo. »Po pijači sem nameraval domov, pa so me pregovorili, naj grem prej z njimi do nekega znanca. Ko je avto zavil na avtocesto, se mi je zdelo malo čudno. Po približno polurni vožnji pa sem vprašal, kako to, da še nismo tam in zakaj se pravzaprav peljemo proti morju. Pa so se začeli smejati, češ da so splanirali, da mi za polnoletnost po svetovnih merilih čestitajo prvi, in to na morju. Deset minut sem vztrajal, da obrnemo in gremo nazaj, pa ni nič zaleglo. No, zdaj sem vesel, da je obveljala njihova,« doda. Noč praznovanja na morju je namreč ena od najlepših v njegovem življenju. Zjutraj ni natančno vedel, kdaj bo praznoval rojstni dan, naslednje jutro pa ga je končal v Portorožu.

»Zanimivo, prav na tej plaži v Portorožu sem pred šestimi leti praznoval 15. rojstni dan. Kot najstnik nisem nazdravil z alkoholom, letos pa sem. Ker se mi sanjalo ni, da grem popoldne v Portorož in da bom tam ostal čez noč, sem bil seveda brez polnilca in se mi je telefon izpraznil pred polnočjo. Šele zjutraj, ko sem se vrnil v Ljubljano, sem se vrnil v tehnološko civilizacijo, telefon se je napolnil s čestitkami. Najbolj pa sem bil vesel voščila 13 let mlajše sestre Tajde,« doda.

Praznovanje so veselo potegnili tudi še v Ljubljani. In to, kot kaže, res dobro, saj ima za spomin le eno samo fotografijo!