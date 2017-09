Lepa voditeljica priznala: Kap me bo

Ivjana Banič se tako kot številne mamice te dni sooča s težavami, ki jih prinaša novo šolsko leto. Svojo edinko Vilo namreč uvaja v vrtec, ob tem pa je priznala, da ji je precej hudo.

»Če bo jok v vrtcu, me bo kap v čelo! Tri dni je bila perla, brez joka, zadovoljna, takoj se je zaigrala, brez problema. Potem pa jok ob mojem odhodu iz vrtca in tudi, preden sem jo prišla iskat,« je nekoliko v stresu priznala lepa voditeljica.

Zaveda se sicer, da se vsi slej kot prej navadijo na vrtec in preživijo, toda: »Ta je moja in njen jok me 'bocne' tja pod rebra.«