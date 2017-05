Legendarni Stane Jerko pri osemdesetih ne počiva

Je pravi kavalir stare šole, eden tistih, ki ženski vedno snamejo plašč in jo spoštljivo spustijo naprej skozi vrata. To in prijazen, a vedno profesionalen odnos je bilo najbrž tisto, zaradi česar so mu dekleta, v katerih je videl tisto nekaj, na njegove prošnje za fotografiranje skoraj vedno odgovorile z 'da'. V modni svet je popeljal pozneje velike manekenske zvezde, denimo eno najuspešnejših slovenskih in jugoslovanskih manekenk vseh časov Anko Senčar, ikono domače manekenske scene Nino Gazibara, v tujini in doma iskano lepotico Bernardo Marovt, top model Italije leta 1990 in top model Evrope 1992. Vrata v svet je odprl lepoticam, kot sta Martina Kajfež in Melanija Knavs, ki so si svojo pot do zvezd pozneje utirale zunaj manekenskih voda.



Sošolka Marjana



Desetletja je fotografiral skoraj vse znane in priljubljene obraze na domačem glasbenem prizorišču, začenši z Marjano Deržaj, ki se je pred objektiv njegovega fotoaparata postavila še kot sošolka na bežigrajski gimnaziji. Elektrofakultete, na katero se je vpisal po maturi in postal absolvent, ni dokončal – sprva hobi, h kateremu ga je pritegnil oče, lastnik pekarije in ljubiteljski fotograf, ga je popolnoma zasvojil. Delo, s katerim si je vse življenje služil kruh, je zanj še danes čisti užitek, zato ni nič čudnega, da leta po uradni upokojitvi še vedno dela. Z digitalnim fotoaparatom se prav tako dobro znajde kot s fotoaparatom z mehom, s katerim je začel, trenutno pa razmišlja o tem, da bi se bolj poglobil še v fotografiranje s pametnimi telefoni – ti so, pravi, danes že tako dobri, da lahko včasih skorajda zamenjajo profesionalni fotoaparat.



V središču pozornosti



Težko bi določili karierni vrhunec enega najbolj dejavnih domačih modnih fotografov, ki je več desetletji, vse od trenutka, ko je začel sodelovati s tedaj edino jugoslovansko modno revijo Maneken, polnil z modnimi in drugimi fotografijami pravzaprav vse vidnejše resne in zabavne tiskane medije. Vsekakor pa je bil največ svetovne pozornosti deležen v zadnjem letu, ko je njegova najbolj znana portretiranka Melanija Knavs, danes Trump, postala prva dama. Pri njem so se že med Trumpovo kandidaturo, še bolj pa po zmagi, zvrstili novinarji medijskih hiš z vsega sveta. Z njim so želeli poklepetati novinarji od ameriških do japonske televizije, predstavniki Paris Matcha in še mnogi drugi, za njegove fotografije, prve profesionalne fotografije poznejše manekenke Melanie Knauss so se potegovale fotografske agencije, kot je Reuters, in velike medijske hiše, kot je Daily Mail.



Iskalec talentov



Anko Senčar je opazil in ustavil med sprehodom po središču Ljubljane, Manco Košir je spoznal prek njene sestrične. Nino Gazibara mu je predstavil njen tedanji fant, glasbenik Bor Gostiša, ki je lepotico pripeljal v Jerkov studio, da bi mu delala družbo, medtem ko ga je fotografiral. Da so mu lepotice, ki jim je pomagal na manekensko pot, še danes hvaležne in naklonjene (med njimi pa ni Melanie, ki se po odhodu v tujino ni nikoli več oglasila), se je prepričal ob razstavi fotografij v Cankarjevem domu v Ljubljani. »Pri takih rečeh nikoli ne veš, koliko ljudi se bo odzvalo,« se ganjen spominja množične udeležbe ob odprtju prikaza preseka njegovega fotografskega opusa. Priznava, da se še vedno razveseli, ko mu kdo pove, da si je na posnetkih, ki jih je naredil, všeč. »Lepo je, če te pohvalijo za tvoje delo,« pravi.



Fit s kolesarjenjem



Fotografije, ki jih je snemal skozi leta, pripovedujejo na tisoče lepih zgodb, čas pa je nekatere med njimi obarval tudi z otožnostjo. Majda Sepe, Simona Weiss, Nino Robič, Slavko Avsenik, Lojze Slak – nekateri portretiranci živijo le še v naših spominih in na njegovih fotografijah. V čas je ujel mnoge glasbene skupine, ki danes ne obstajajo več, ovekovečil osebnosti, za katere danes komaj še vemo, da smo jih na začetkih spoznavali v drugih vlogah, denimo predsednika Boruta Pahorja, ki se je v mladosti preizkušal kot maneken. Danes si novih kariernih ciljev ne postavlja, pomembno mu je le, da ostaja dejaven. Formo vzdržuje z redno rekreacijo. »Vsak dan prekolesarim 15 do 20 kilometrov,« pravi osemdesetletnik, ki je pred leti podiral rekorde s tekom na Rožnik. »Od Kosez do Rožnika sem nekoč potreboval le 20 minut,« se spominja.

