Legendarnega pevca po nesreči odpeljali v bolnišnico

Svetovno znani zvezdnik Phil Collins je v bolnišnici. Kot poročajo britanski mediji, se je Collins ponesrečil v sredo zvečer, ko se je spotaknil ob stopnico in si poškodoval glavo.

Reševalno vozilo ga je nemudoma odpeljalo v bolnišnico, sledila naj bi celo operacija.

Zaradi nesrečnega padca je moral Collins odpovedati nadaljnje koncerte, ki jih je načrtoval v prihodnjih dneh. Vir je razkril, da je Phil pri zavesti, a je zaradi dogodka precej slabe volje. Kmalu bi se spet rad vrnil na odre, a vseeno potrebuje nekaj časa, da se spočije.

Do nesrečnega padca naj bi prišlo tudi zato, ker ima pevec po operaciji hrbta kar nekaj težav pri hoji. »Sredi noči se je odpravil proti stranišču, a mu je spodrsnilo in je udaril ob stol. Glavo ima presekano tik ob očesu, v bolnišnici pa so ga zadržali na 24-urnem opazovanju,« so še sporočili njegovi predstavniki.