Legendarna Elda Viler v bolnišnico

Za slovensko pevko, ki je največjo priljubljenost dosegla v času razcveta slovenske popevke, so težki dnevi, pred njo pa naporno okrevanje. Vedno nasmejana in optimistična Elda je namreč pred nekaj dnevi po operaciji kolka zapustila novomeško bolnišnico. Legenda slovenske glasbe je kmalu po posegu oznanila, da se odlično počuti, in z veseljem je zapela tako bolnikom kot osebju bolnišnice, ob tem pa ni skrivala, kako zelo hvaležna je ortopedu Gregorju Kavčiču, ki jo je operiral. Kot smo izvedeli, je po hodnikih bolnišnice odmevala ena njenih najljubših pesmi Klic srca, Elda pa naj bi že načrtovala koncert v zahvalo medicinskim sestram in ostalim, ki so ji olajšali bivanje v bolnišnici.

