Lea pela za bolnega Salvadorja: Brez novega srca bo umrl

Še nikoli nismo bili priča tako preroškemu nastopu, kot ga je sredi Kijeva uprizoril evrovizijski zmagovalec Salvador Sobral. Kako zelo avtobiografska je njegova pesem Amar Pelos Dois spoznavamo danes, le nekaj mesecev po slavju, ko se bojuje za življenje. Čustveno se je na vse skupaj odzvala tudi pevka Lea Sirk, ki se je postavila v vlogo neponovljivega Portugalca in komaj zadrževala solze ob misli na njegovo bolno srce.

Ježila se je koža, solze so preplavile oči in gledalci so za tri minute pozabili na skrbi, ko je zazvenel angelski glas Salvadorja Sobrala. Ljubezenska balada o dveh zaljubljenih dušah, nabita z najglobljimi čustvi in prežeta z osebno stisko, je danes dobila pravi pomen. Že na Evroviziji se je šušljalo o pevčevih zdravstvenih težavah, zaradi katerih je na tekmovanje prispel tik pred polfinalnim nastopom. Le slabih pet mesecev od triumfa pa nas je pretresla novica, da se 27-letni umetnik dobesedno bojuje za življenje. To isto srce, o katerem je tako doživeto prepeval, ga je izdalo in z zadnjimi močmi na intenzivnem oddelku čaka ustreznega darovalca, ki bi ga osrečil z nujno potrebnim organom. »Še nikoli nisem potreboval vaših pozitivnih misli bolj kot tokrat. Pred mano je najhujša preizkušnja do zdaj, in čeprav optimistično gledam v prihodnost, me je strah,« je za portugalske medije povedal bolni Sobral. Kako resno je njegovo zdravstveno stanje, pričajo strokovnjaki, katerih glavna skrb je morebitna zavrnitev doniranega srca. Lahko se zgodi, da Salvadorjev organizem zavrne tako zelo pričakovan in nujno potreben organ, kar bi vse skupaj še bolj zapletlo.

