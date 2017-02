Le doji samo mamica

Odkar je Samčy iz priljubljene slovenske glasbene skupine Skater postal oče, se mu je, podobno kot številnim drugim, življenje precej spremenilo. Sploh ker je prvič stopil na pot starševstva in je tako odprl povsem novo, doslej neznano poglavje. Čeprav je prve črke napisal že med pestrimi in vznemirljivimi meseci nosečnosti. »Nisem si znal predstavljati, kako bo. A bilo je lepo, tudi ker je mamica zelo dobro prenašala nosečnost. Še celo zadnji dan sva imela pester, vse do odhoda v porodnišnico ob desetih zvečer. Do tedaj sva ogromno postorila, jedla, na sprehod sva šla še uro pred odhodom. Kot da nisva v pričakovanju in je noseč kdo drug. A sva bila vseeno nestrpna, saj sem za sinka pisal celo Božičku in dedku Mrazu,« se spominja uvoda v novo poglavje.



Samčy je bil pri porodu. Vse od začetka pa do konca! »Doživetje, ki ga ne pozabiš nikoli. Kapo dol ženskam! A po naravi nisva panična, zato nisva bila niti med porodom. Vzela sva ga kot izkušnjo, ki je še nisva doživela. Z obilico radovednosti. Me je pa ob rojstvu sina in prvem joku stisnilo v grlu, teh občutkov res ne znam opisati. Solzne oči, tresoče roke in glas, veselje, radost... Vem, da vsaka mamica in oče vesta, o čem govorim,« pravi.



Zdaj ima sin že mesec dni in dnevi so vse prej kot dolgočasni. Za novopečeni starši Samčy in Karmen je namreč vse povsem novo. Izkušnje se šele nabirajo, a vsak dan jih je več.



»Ne gre kar kot po žup'ci, kot se reče, a vsak dan nam gre bolje. Zagotovo je velika sprememba in življenje se ti obrne na glavo, ampak čeprav sva še vedno precej zelena, se znajdeva. Kot vsi drugi starši se učiva sproti, prav nič pa se ne obotavljava povprašati za nasvet druge. K sreči imava pri roki nepogrešljive dedke in babice,« se strinjata. Delo si, kot pač gre, precej enakovredno razdelita. »Sva precej enakopravna. Mamica je, jasno, glavna, ampak tudi sam pridno sodelujem. Le dojim ne, a vse preostalo počnem. Najbolj mi gre od rok crkljanje pred spanjem. Čeprav je mali še tako majhen, me že pozna, prime z rokico za prst in mirno zaspi. In, kar je najboljše, zraven zaspim tudi sam,« pripoveduje in pridaja, da je tudi Karmen pohvalila njegove očetovske spretnosti. Vseeno pa iskreno priznava, da se kdaj poskuša izogniti previjanju. »Mali je pravi gurman in korenjak, temu ustrezne pa so tudi s tem povezane stvari. Ampak obvladam tudi to. Prvo tekmo, naše rokometaše na svetovnem prvenstvu, pa sem tudi že pogledal z njim.«