»Vreme je super, ampak danes bo nekdo moral zapustiti pleme Mansaka,« je plemenski svet napovedala Maja, ena od tekmovalk v šovu Survivor Slovenija. Na skupščini, kot bi plemenski svet lahko poimenovali v modernem svetu, bodo odločili, koga bodo poslali med izgnane. O svojem načrtu sta izredno prepričana Jurij in Sandi, ki razpolagata tudi s skrito imuniteto. A tudi ženske so skovale svoj načrt. Šle bodo na Sandija in videle, kaj se bo zgodilo. Vsaj tako je bilo videti. Teja je o glasovanju seznanila tudi Klemna, ki je bil tokrat varen, saj je na nedavnem boju za imuniteto zmagal.

»Ker si nas trikrat izdal, nisi vreden zaupanja,« je bila jasna Ines, ki je na papir napisala Sandijevo ime. A glasovanje se je navkljub taktiziranju in na videz sklenjenim dogovorom izkazalo usodno za Ines, zadnjo sambalovko. Ona je bila edina, ki je svoj glas namenila Sandiju, medtem ko so vsi preostali tekmovalci napisali njeno ime.

Nič ni gotovega

Sandi je bil po izločanju več kot zadovoljen: »Ne morem se nehati smejati. Še ena zmaga me loči do finala.« Ne glede na precej zahrbtno igro je prepričan, da je med porotniki popularen in mu bodo, ker bodo cenili njegovo igro, dodelili zmago. A v Survivorju ni nič gotovega. Vse, kar je bilo po oddaji jasno, je, da je pleme Sambal s pošiljanjem Ines med izgnane dokončno izbrisano.

A temnolaska še ni izgubila vere. Še vedno upa, da njene sotekmovalce doleti bumerang: »Mogoče se sliši 'žleht', a vsako dejanje nosi svoje posledice.« Vsekakor bo imela možnost, da se vrne z Otoka izgnanih. Mislite, da ji bo uspelo?