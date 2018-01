Lase podarila bolnim otrokom

Vojvodinja Cambriška je vedno brezhibno urejena, ženske po svetu navadno razgrabijo oblačila, v kakršnih se pojavi na uradnih obiskih in sprejemih, znana pa je tudi po vedno brezhibni pričeski. Njeni kostanjevi lasje, ki ji v velikih kodrih padajo prek ramen, nikoli niso razmršeni, se pa njihova dolžina z leti nekoliko krajša. Nekoč je veljalo pravilo, da se morajo ženske, ko pridejo v leta, postriči. Leta gor, lasje dol, se je glasil rek, ki so ga pogosto uporabljale. Čeprav to zdaj v času podaljškov, lasulj in vrhunskih frizerjev ne velja več, pa se zdi, da Catherine do neke mere le upošteva ta starodavni rek. Nazadnje si je pričesko skrajšala pred nekaj meseci, kar je storila z odrezanimi lasmi, pa je marsikoga presunilo.



Vojvodinja, ki deluje v dobro otrok in sodeluje v mnogo dobrodelnih organizacijah, je približno 20 centimetrov las, ki jih je odstrigel njen frizer, podarila organizaciji, ki izdeluje lasulje za otroke, obolele za rakom. Za njeno naglavno okrasje že leta skrbi stilist Joey, sicer zaposlen v enem najbolj prestižnih londonskih salonov, in pred nekaj meseci je Catherine predlagal, da bi bil čas, da njene kodre občutno skrajšata. Kot je pozneje britanskemu časniku zaupal neimenovani vir iz palače, se ji je med striženjem utrnila ideja, da bi lase lahko podarila.

20 centimetrov las je Catherine podarila dobrodelni organizaciji.

»To je omenila Joeyju in seveda se je zamisel tudi njemu zdela čudovita. Lase so na organizacijo poslali anonimno oziroma so uporabili izmišljeno ime darovalke. V kraljevi palači niso želeli, da ljudje vedo, da donacija prihaja od njih,« pravi vir in dodaja: »Kar toplo ti je pri srcu, ko pomisliš, da nekje neka mlada deklica, ki je v življenju prestala že toliko hudega, hodi naokoli z lasmi vojvodinje Cambriške. Izjemno sem ponosna na Catherine, da se je domislila podariti lase za tako dober namen, saj bi sicer končali v smeteh.«



Omenjena organizacija deluje že 12 let, ustanovili pa so jo starši deklice, ki je med kemoterapijo izgubila vse lase. Zdravljenje žal ni bilo uspešno in Hannah Tarple je zaradi raka umrla, ko je imela komaj pet let. »Za Hanno je bilo zelo travmatično, ko je izgubila lase, in takrat je bilo težko najti kakovostne lasulje za otroke. Dolgo smo iskali, preden smo le našli podjetje, da ji je naredilo ustrezno lasuljo,« je povedal predstavnik organizacije in dodal, da je bila Hannah na lasuljo zelo ponosna in jo je rada nosila.



»Ko je umrla, so njeni starši ustanovili dobrodelno organizacijo, da bi pomagali drugim otrokom, ki so se znašli v tako krutem položaju kot Hannah,« je dodal predstavnik, Wendy Tarple-Morris pa je medijem pred časom povedala, da so z lasuljami, narejenimi iz človeških las, razveselili že 5500 otrok. Rezultat, s katerim je izjemno zadovoljna.