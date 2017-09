Lara Komar razpeta med dvema moškima

Lara Komar in Tadej Pišek sta že več let dobra prijatelja. Foto: Arhiv Suzy

Lepa Tržačanka Lara Komar, članica Stalnega gledališča Furlanije Julijske krajine, in Ljubljančan Tadej Pišek, član igralskega ansambla Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, nista skrivala vznemirjenja pred predpremiero prvega dela v Kinu Bežigrad, kjer smo se predstavniki sedme sile lahko na lastne oči prepričali, da je Slovenija dobila drugačno, prav nič osladno ljubezensko pravljico. Zgodba o fotografinji Ireni, ki se iz Gorice preseli v Krko, in domačinu, gasilcu Roku, je obema pisana na kožo. Tako kot sta na kožo pisana drug drugemu.

Igralska ljubezen

Lara in Tadej se namreč poznata že leta in marsikdo, ki ju prvič vidi skupaj, bi sklepal, da sta par tudi zasebno. Nežni dotiki, skrivnostni pogledi in poljubi pa so njuna stalnica, saj sta si do sedaj večkrat delila gledališki oder, Lara pa nam je v pogovoru v smehu priznala, da je Tadej njena igralska ljubezen. Intimni prizori torej zanju niso nič novega.

