Lara Komar: po poroki nova drama

Glavna protagonistka priljubljene nadaljevanke Reka ljubezni Lara Komar je ta trenutek na turneji v Milanu, kjer gostuje s Fasbinderjevo predstavo Kavarna (v izvirniku La bottega del caffè oziroma Das Kaffeehaus) v produkciji tržaškega gledališča Il Rossetti. V kontroverzni komediji igra izzivalno in razgaljeno Vittorio.

»Turneja se je začela decembra in obiskali smo kar nekaj gledališč od Trsta, Vidma, Čedada do Genove in Brescie,« nam je zaupala Lara, ki pa hkrati od začetka januarja intenzivno snema drugo sezono Reke ljubezni. »Moj kovček je natrpan, ker s sabo nosim scenarije druge sezone. Irena potuje z mano, tako kot tudi vsi liki in njihove prigode. Zdaj ležim v sobici apartmaja, ki sem si ga najela tukaj v Milanu, in vneto berem epizodo za epizodo. Reka ljubezni teče naprej, včasih mirno, včasih razburkano, drugič poskočno in razigrano. Besede se že spreminjajo v žive prizore, igralci na snemanju že na polno doživljamo vse, kar nam ponuja zgodba. Jočemo, se smejimo, se jezimo! In kmalu boste tudi vi z nami zakorakali v to novo avanturo. Jaz komaj čakam,« obljublja Lara.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«