Lanski zmagovalec Talentov kljub diagnozi odpotoval čez lužo

Mladi belokranjski plesalec Jernej Kozan je lani s svojim plesnim znanjem v oddaji Slovenija ima talent osvojil srca slovenskih gledalcev in žirije, še posebej je ganil balerino Ano Klašnja. Da ima Jernej izjemen talent, ki ga ne vidimo pogosto, je dokazal tako v polfinalu kot finalu, ko je osvojil največ glasov in zmagal kot prvi plesalec v slovenski različici te oddaje. Ganljiva pa ni le njegova plesna zgodba, temveč tudi življenjska, saj je Jernej priznal, da se že od zgodnjega otroštva bori s hudo sladkorno boleznijo, ki pa ga ni nikoli ustavila pri osvajanju ciljev. Nadobudnega Jerneja je zdaj udarila nova bolezen, in sicer so zdravniki ugotovili, da ima še astmo. Kljub ne tako nedolžni diagnozi se Jernej ne želi predati, temveč je le nekaj dni za tem, ko ga je novica pustila brez besed, odpotoval v ZDA, kjer bo izpopolnjeval svoje plesno znanje.

