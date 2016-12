Lado šokiral v finalu Talentov: Dobil bom otroka!

Se še spomnite lanske sezone šova Slovenija ima talent, ko je z naznanitvijo, da pričakuje svojega prvega otroka, presenetila Ana Klašnja. V nedeljskem velikem finalu pa se je Lado Bizovičar odločil, da bo tik pred razglasitvijo zmagovalcev pozornost malce preusmeril nase.

»V lanski sezoni smo izvedeli, da Ana pričakuje otroka, in jaz vam moram povedati, da bom jaz letos dobil otročka,« je dejal in za kratek čas šokiral predvsem Marjetko in Ano.

Kot se je na koncu izkazalo, je bil vse skupaj njegov zadnji humorni vložek te sezone šova, saj je kaj hitro dodal, da to pomeni, da bo naslednji teden varoval svojega nečaka.