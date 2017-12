Lado in Rifle v čakalnici za odhod v onostranstvo

Janez Hočevar - Rifle in Lado Bizovičar sta odbita vsak po svoje, kar sta tudi dokazala in pokazala v fantazijski komediji Čakalnica, v kateri sta se znašla na koncu tunela – v čakalnici za odhod v onostranstvo, kjer ni novinarjev in medijev, telefonov in televizije.

»Tukaj sva čista tragedija. Mogoče pa je to tisto, kar je ljudem smešno,« nam je smrtno resno povedal Rifle in razkril, kako sta se z Ladom pripravljala na težko pričakovano predstavo, v kateri sta razgalila svoji komedijantski duši. »Smo v nekem čudnem stanju, čudnem prostoru, to je treba doživeti. Sodelovati z Ladom je super, ker je tako paničen, da ga sploh ne morem ustaviti. On pa mene, denimo, ustavlja tako, da me tepe in zmerja,« je še povedal Rifle in v smehu dodal, da se z Ladom ob svoji novi predstavi odlično zabavata.

