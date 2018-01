Lado Bizovičar: žena se mu mora podrediti

Lado in Anela. Foto: Pro Plus, arhiv Suzy

Čeprav si Lado Bizovičar na vse pretege prizadeva, da bi končno postal očka, bo moral na ta srečni trenutek še čakati. Njegova Anela Šabanagić je namreč svobodna ptica, zaradi narave manekenskega dela je pogosto odsotna in še ni pripravljena prevzeti odgovornosti za resno družinsko življenje. Kot par se odlično energijsko dopolnjujeta, zato je dobro, da ostaneta skupaj, saj je ona tista, ob kateri si Lado polni baterije. Ta je sicer navidezno brutalen karierist, po duši pa velik otrok, ki potrebuje lepo besedo, da pohvali, kako je v resnici dober. 2018 bo zanj izjemno ustvarjalno, in ker jemlje zakon ter družino zelo resno, še ne bo pripravljen na poroko. Potrebuje namreč žensko, ki se mu zna povsem podrediti, ker potrebuje občutek, da ga doma ne čaka prazno stanovanje, ampak brezmejna ljubezen in gospodinja, sposobna poskrbeti zanj in za otroka. Bo pa Lado odličen očka, ki bi si ga želel vsak malček, saj bo zanj pripravljen narediti vse.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«