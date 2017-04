Lado Bizovičar: bil je negotov, zdaj pa uživa

Voditelj, komik, televizijski in gledališki igralec, žirant oddaje Slovenija ima talent, sodnik v oddaji Zvezde plešejo – vse to in še več je Lado Bizovičar, ki se je pred kratkim znašel tudi v vlogi šoferja v zabavni oddaji Avto karaoke. Multitalent, ki zna biti tako strog kot zabaven, je bil po naših informacijah sprva nekoliko skeptičen, vendar je projekt sprejel odprtih rok in se je, čeprav na začetku ni bil prepričan, ali bo vse zmogel, sprostil, zdaj pa v svoji vlogi uživa kot že dolgo ne. V prvi oddaji je gostil skupino Mi2, s člani zapel Pojdi z menoj v toplice, za to priložnost pa se je prepustil stilistki in ji dovolil, da je zanj izbrala zabavno majico, v kateri bi se z lahkoto pojavil na kateremkoli bazenu.

