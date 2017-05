Kuhinja v Masterchefu? Izpadla je Mojca, komentatorji bi izločili drugo

Ste že kdaj pripravljali polnjenega piščanca? V včerajšnji oddaji Masterchef ga je moral pripraviti ženski del ekipe (fantje so bili varni na balkonu, ker so bolje opravili prejšnji izziv). In mnoge so imele z branjem navodil precej težav. Je polnjeni piščanec rulada ali ne? Ni, je vse gledalce seznanil sodnik Luka Jezeršek.

Nekatere – imele so še dodatno težavo, in sicer sta bili po dve privezani, tako da je bilo gibanje omejeno – je to precej vrglo iz tira. Sploh Salome je bila izredno čustvena in je skoraj zajokala. A se je zbrala. Na koncu ji je uspelo dostaviti boljši krožnik. Če ne drugega, je bilo piščančje meso pri njej vsaj pečeno. Sara in Salome sta si tako priborili varnost, v izločilnem boju pa sta se spoprijeli komičarka Lucija in Primorka Mojca. Druga drugi sta izbirali čim težje sestavine, na koncu je iz danih sestavin (bikovi prašniki, svinjski možgani itd.) boljši krožnik pripravila Lucija, ki ji je Luka za upešno kuho tudi čestital.

Mojca je tako morala zapustiti šov, ostalo jih je še sedem. Najboljših? Mnenja na družabnih omrežjih so deljena. Nekateri pišejo, da gre za kuhinjo, drugi pa verjamejo, da je pri vsakem izzivu potreben tudi kanček sreče.

Nekateri kuharskih sposobnosti Salome ne vidijo. Zaslediti je komentarje, med drugim Gorazda, ki piše, da sodnica Alma ščiti Salome še bolj, kot je zaščiten kočevski medved. Pišejo tudi, da bo Salome izpadla tik pred koncem, saj jo imajo v oddaji zaradi šova. Drugi se s tem ne strinjajo in hvalijo zabavljivko Lucijo. Predvsem jih navdušuje optimizem, ki ji ga kar ne zmanjka.

Vedno duhovita Lucija je, medtem ko je iz ribjega mesa odstranjevala kosti, komentirala: »Ne vem, ali se počutim kot kozmetičarka, ki Janu Plestenjaku puli obrvi, ali kot kirurg.«