Ksenija Benedetti in Boris Cavazza na poročnem potovanju

Ksenija je navdušena nad vsem škotskim. Tudi nad glasbo in kilti. Foto: facebook

Zaljubljena v življenje in Škotsko. Foto: facebook

Sveže poročena šefinja protokola Ksenija Benedetti in igralec Boris Cavazza si za poletni oddih oziroma poročno potovanje, za katerega takoj po poroki nista imela časa, nista izbrala kakšne eksotične destinacije in peščenih plaž, temveč sta odpotovala na Škotsko, v deželo pogumnih src in neokrnjene narave. Zaljubljenca navdušenja nad zeleno deželo ne skrivata, le premalo časa sta imela, da bi jo lahko brezskrbno raziskala. V enem tednu, kolikor sta se potepala po prelepi škotski pokrajini, sta doživela marsikaj, a še vedno premalo. »Zmanjkal nama je en teden, če ne še več,« je nekoliko žalostna dan pred odhodom domov sporočila Ksenija. Ali je kilt pomeril tudi njen dragi Boris, ni znano, smo pa prepričani, da bi takšnemu šarmerju karo vzorec zagotovo pristajal.

