Kruta usoda kmeta Marjana: v šov po denar za hčerkine nogice

Njegova hči Lana, nasmejana in optimistična deklica, ki obiskuje drugi razred osnovne šole, se je rodila s težko deformacijo obeh stopal, Marjan pa je trdno odločen, da bo sredstva za operacijo v tujini zbral bodisi z glavno nagrado bodisi s prepoznavnostjo. Od zmage je bil svetlobna leta daleč, saj so ga sotekmovalci izločili že po enem tednu. Zgodilo se je v času, ko je Marjan prevzel vlogo vladarja, a so tekmovalci raje kot njega izbrali dobrine, po katerih so hrepeneli že dlje. Senad je Marjana izzval, izločil, nato pa so tekmovalci ugotovili, da so Marjana in njegovo hčerkico, ki bolj kot vsi skupaj potrebuje denar, zamenjali za dobrine, brez katerih bi z lahkoto preživeli. Ob tem se je znova izkazalo, da je velika večina tekmovalcev v resničnostnih šovih pripravljenih iti prek trupel, da bi dosegli svoj cilj. O izločitvi smo se pogovarjali z Marjanom, ki nam je zaupal svoje prve občutke in načrte o tem, kako bo prišel do denarja, ki ga njegova deklica krvavo potrebuje. »Želeli so si kruha, moke, nekdo si je celo zaželel alkohola, toaletnega papirja, cigaret in kave. Razen moke so to povsem nepomembne stvari,« nam je o odločitvi sotekmovalcev, ki je bila zanj usodna, povedal Marjan. Njihova odločitev ga ni presenetila, saj meni, da se po vsej verjetnosti niso zavedali tega, da bo moral oditi domov.



V sloveniji bi ji amputirali stopala



Kljub porazu ni obupal, saj se zaveda, da mora hčerki tako ali drugače priskrbeti dobrih 177.000 evrov za operacijo v ZDA. Ta je skoraj dogovorjena, družina potrebuje le še denar. Kirurg Dror Paley, ki je pred dvema letoma uspešno operiral takrat dveletnega Reneja, se je z družino srečal v Rimu, kamor so malo Lano odpeljali na prvi pregled. V Sloveniji strokovnjakov, ki bi opravili ta poseg, ni, družini so pri nas predlagali, da bi Lani amputirali stopala, saj druge rešitve menda ni. A kako so se motili! Lanin rešitelj iz Amerike je optimističen, prav tako njen oče, ki mu je na pomoč pri zbiranju denarja za deklico priskočilo humanitarno društvo Maus. »Roka nimamo, so nam pa povedali, da moramo nakazati deset odstotkov od celotnega zneska, šele nato bodo določili datum operacije. Dan pred posegom morajo biti poravnani vsi stroški,« pravi oče, ki ničesar ne želi prepustiti naključju. Konec koncev gre za zdravje in lepšo prihodnost njegove deklice. »Lana ve, da sem se v šov prijavil zaradi njene operacije, in ni bila razočarana,« še pravi Marjan, ki je kljub temu vesel, da je dobil priložnost, četudi za en teden, saj je prepričan, da bo Slovenija prisluhnila njegovi zgodbi in njegovi hčerki narisala nasmeh na obraz.

Brez operacije ni upanja



Nataša Švikart Žumer, vodja humanitarnega društva Maus, ki zbira sredstva za dekličino operacijo, nam je povedala, da so zavarovalnice v Sloveniji gluhe za prošnje, da bi družini pomagali financirati poseg. Deklico so zdravniki v Sloveniji pregledali enkrat na leto in nad njenim primerom obupali, pregledali so jo celo zdravniki na Hrvaškem in Dunaju, odrešitev

je družina doživela v rimu, kjer ji je ameriški kirurg zatrdil, da ji lahko pomaga. Če Lane ne operirajo, lahko postane trajni invalid.

Humanitarna akcija



Pomagajmo skupaj: Slovenija za Lano

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 7087 846 (Delavska hranilnica)

Namen: Za Lano

Zbrana sredstva bodo namenili za operacijo Lane Beranič v ZDA.

