Kraljica ljudskih src: Izgubila je bitko, po prihodu domov pa še fanta

V zadnji bitki šova Kmetija: Nov začetek sta se spopadli ženski tekmovalki, Zara, ki je, sodeč po rezultatih glasovanja gledalcev, ki so jo okronali za letošnjo kraljico ljudskih src, in Adriana, ki je s seboj odnesla domov nagrado in slavo. Zara je zato morala oditi praznih rok, s tem pa nesreče zanjo ni bilo konec.

V oddaji Brez cenzure so namreč razkrili, da naj bi jo Robi, njen izbranec, po prihodu domov dal na čevelj »ker se je njenega nastopu v šovu sramoval in naj bi jo celo varal«.

Na vprašanje, ali je Robi res njen fant, pred tem Zara ni želela odgovoriti: »Ne vem, kaj naj komentiram. Ne vem, ali bi zdaj rekla fant. Ja, imam fanta, da bom zdaj imela mir,« je na koncu le povedala in dodala, da ga ljubi.

Očitno pa se zadeva ni izšla tako, kot je želela, po šovu pa dobiva mnogo drugih ponudb. »Dobivam sporočila in dam na 'ignore', če ni moj prijatelj. Dobivam ponudbe od moških in od punc tudi, bolno do konca.« je povedala Zara, ki že gleda v prihodnost, saj bo januarja začela novo službo.