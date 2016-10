Kraja v resničnostnem šovu?

Mentorja sta si ob prihodu na posestvo šova Kmetija: Nov začetek najprej ogledala izkopane luknje za saditev dreves. Pri obeh ekipah sta našla kar nekaj napak, predvsem ju je v oči bodlo, da so namesto kvadratnih lukenj kopali okrogle, kar je bilo v navodilih jasno narisano. Nato sta opravila še degustacijo žganja, pri katerem je prišlo do spora med sotekmovalci, saj je Anna obtožila nasprotno skupino, da jim je ukradla nekaj steklenic in da je zato prišlo do občutne razlike v količini skuhanega žganja med skupinama. Tudi po odhodu mentorjev se je ta debata nadaljevala in vsaka stran je zagovarjala svoj prav. Senad je rekel, da kljub vsemu upa, da bosta mentorja prisodila zmago njim. V nasprotnem primeru bo po njegovem mnenju za vse kriva Anna, saj je od vsega začetka zatrjevala, da ima kuho žganja v malem prstu.

Oranžni boljši

Mentorja sta zmago dodelila oranžni skupini. Za nagrado so se njeni člani preselili v spodnje, udobnejše prostore, dobili pa so tudi nekaj higienskih pripomočkov, nad katerimi so bili navdušeni. In medtem ko so proslavljali zmago, se v nasprotni skupini niso mogli znebiti občutka, da so z zmago Nastji naredili medvedjo uslugo. Vid in Klavdija naj bi ji bila namreč obljubila, da naloge ne bodo opravili, da bi jo s tem zaščitili in ji ne bi bilo treba v dvoboj. Vid je to vsem sotekmovalcem glasno priznal, z njim pa se ni strinjal Matjaž, ki se mu to ni zdelo prav. Senad jo je vprašal, ali se počuti izdano, ona pa je odgovorila, da jim ničesar ne zameri in da bi sama v podobni situaciji verjetno ravnala enako. Pravi, da so vsi na posestvo prišli z jasnim ciljem.