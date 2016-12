KPK razkriva, katera od voditeljic krepko vodi v zaslužkih

LJUBLJANA – Ste se kdaj vprašali, koliko zaslužijo ljudje, ki jih skoraj vsak dan lahko gledamo na malih zaslonih? Podatke o zaslužkih, ki jih kot javna ustanova izplačuje Radiotelevizija Slovenije (RTV), so javno razkriti v spletnem orodju Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Erar.

A tu lahko spremljamo podatke le za transakcije z ljudmi, ki opravljajo dejavnost, v tem primeru so to samostojni podjetniki in samostojni novinarji. Podatkov iz obdobja, ko so bili ti ljudje na RTV zaposleni, tako Erar seveda ne ponuja, so pa plače javnih uslužbencev dostopne na portalu plač javnega sektorja. A tudi tu ne morete iskati poimensko oziroma na ravni posameznikov.

Aščićeva prejemala več kot Gobčeva

So pa vseeno zanimivi podatki iz preteklih let, ki kažejo na to, kako različne honorarje so voditelji in novinarji dobivali. Pod drobnogled smo tako vzeli voditeljice Jeleno Aščić (zdaj jo lahko gledamo v Tedniku), Tanjo Gobec (trenutno v Odmevih) in Jasmino Jamnik ter Bojana Travna, ki je po nekaj letih RTV zapustil in se preselil na Planet TV, nato pa ponovno na nacionalko. Javni zavod RTV Slovenija sicer večino svoji sodelavcev zaposli, s. p. ostajajo le tisti, ki nimajo primerne izobrazbe za zasedbo rednega delovnega mesta, kar v večini primerov pomeni, da nimajo, čeprav poročajo o najbolj zapletenih temah v paradnih informativnih oddajah nacionalke, niti diplome.

Tanja Gobec v zadnjih letih (od sredine 2013. naprej) dobiva približno enako vsoto vsak mesec (po 2620 evrov). Pred tem je dobivala nekoliko več – decembra 2012 na primer 3809 evrov, včasih manj, največ pa julija 2005, ko ji je RTV Slovenija nakazal 7244 evrov.

V nasprotju z njo je Jelena Aščić (pred zaposlitvijo) prejemala bistvo višje honorarje. V zadnjih letih pred zaposlitvijo je prejemala med 2600 in 3000 evri, izstopajo pa december 2012 (4880 evrov), februar 2012 (3711 evrov), junij 2009 (5091 evrov) … Od leta 2009 naprej je najmanj prejela oktobra 2012 (1766 evrov), medtem ko je v letih pred 2009 redno prejemala nekje med 1500 in 2000 evri na mesec, če ne štejemo nekaj izjem.

Jasmina Jamnik ima na RTV Slovenija nekoliko krajšo zgodovino. Njen najvišji honorar je bil pred zaposlitvijo oktobra 2010 (4688 evrov), najnižji pa januarja 2013 (2216 evrov), njeni honorarji so se v povprečju gibali okoli treh tisočakov na mesec.

Poseben status pa je imel Bojan Traven, ki je na RTV prišel kot soustvarjalec oddaje Pogledi Slovenije. Ta je vsak mesec (od avgusta 2010 do julija 2013) dobival najmanj 5400 evrov, seveda z nekaj izjemami. Najvišji honorar je dobil septembra 2011 in oktobra 2012 – po 10.800 evrov. Tu predvidevamo, da gre za dvojni honorar, ker v nekaterih od vmesnih mesecev ni dobil ničesar. Nekaj je služil tudi še leta 2014 – med dva in tri tisoč evri mesečno.

Podatke, ki smo jih primerjali, si lahko ogledate tudi v spodnji preglednici. V njej smo primerjali nekatere mesece in prejemke na RTV Slovenija.

Mesec in leto Jelena Aščić Tanja Gobec Jasmina Jamnik Bojan Traven April 2004 2692 evrov / / / Junij 2009 5091 3081 / / November 2010 4209 3479 3339 / Februar 2012 3711 3591 3074 5400 December 2012 4880 3809 3022 5400 Avgust 2014 2320 3067 / / Januar 2015 2860 2741 / /

Naj omenimo še, da so vsi zgornji že nekaj čas zaposleni, razen Tanje Gobec.