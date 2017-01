Kosilo brez kozarca vina ni dobro kosilo

V Sloveniji raste zanimanje za vino. In eden od najbolj znanih in cenjenih vinarjev vzbuja zanimanje tudi zaradi osebnosti. Na dvorišču svojega posestva na Plešivem v Goriških brdih me sprejme Stojan Ščurek, s sončnimi očali seveda. Njegova znamka je zgodba o uspehu, o kakovosti pričajo številne nagrade in tudi prepoznavnost na tujih trgih. Do tega pa je prišel Stojan sam, in kot pravi, nobena reklama ni slaba reklama!

Takoj opazim, da je na mobilnem telefonu preklopilo iz slovenskega omrežja v italijansko. »Še dobro da je zdaj telefoniranje v tujino postalo cenejše in nimamo več računov za 500 evrov, ampak samo 200,« se pošali Stojan. Ob tem pa kot zavedni Slovenec poudari: »To, da smo vsi Slovenci tu, ni sporno. Čeprav živimo le 100 metrov od italijanske meje.« Posledično ima tudi nekaj zemljišča pri sosedih. »Približno 40 odstotkov vinogradov imamo na italijanski strani.« Pred kratkim je vedno živahni Stojan praznoval 60 let. »Istočasno smo praznovali 30 let, odkar smo dali na tržišče prve stekleničke, in prav tako je bilo tudi 30 let kmetije, ko smo šli na svoje. Zato pa je bilo vabilo 30 let na 30 let podlage.« Ko ga vprašam, kako je imeti 30 let podlage, v smehu pove: »Moram reči, da kar v redu. Do 30 let hitro teče čas, potem pa še hitreje.« V tem času je njegovih pet sinov odraslo in vsak od njih ima svojo vlogo v družinski zgodbi. »Vsi živimo samo od tega, drugega prihodka pri nas ni. Vino je torej tisto, kar nam po eni strani prinaša dohodek, po drugi strani pa veselje.« Nekoliko se zamisli, ko pogleda po bližnjem vinogradu, in reče: »Dokler imaš veselje, da nekaj ustvarjaš, da uspeva, je dobro. Kadar pa so obveznosti, je težko.« Nato doda: »Moji fantje so poskušali drugje, saj so kot otroci videli, da je s tem veliko dela, in so zato sanjali o drugih poklicih. Najprej so šli tudi v druge šole, ampak na koncu so le vsi tukaj. Namreč tukaj si nekaj naredil, je nekaj tvojega, stojiš ti zadaj, čeprav je težko. Moraš biti ves čas v tem, ampak to je tvoje.« Po predahu z iskrico v očeh pove: »To je včasih tisto zadoščenje, ki ti prinese več kot denar ali luksuz, ki ga imaš nekje drugje.«



Dobro vino je umetnost

Popelje me po svoji vinski kleti, kjer napolnijo 100.000 steklenic letno. Ob tem si verjetno tudi vi zamišljate, da je prva stvar, ko se vinar zbudi, da pogleda svoje vinograde. »Ni tako romantično, kot mislite. Problemi nastajajo, ko si že toliko let v tem poslu, kot sem jaz. Večere porabim za stranke, za druženje, potem zjutraj ne moreš vstati, kadar bi moral iti pogledat. Vsekakor pa je zjutraj največji užitek pogledati v vinograde.« Čeprav je za svoja vrhunska vina dobil številne nagrade, nima nikjer nobene izobešene. »Najbolj ponosen sem, ko dobim s terena sporočilo ali fotografijo ali zahvalo, da je nekdo pil zelo dobro vino. To mi pomeni več kot vse medalje, ki sem jih dobil. Zadnja leta več ne dajemo na ocenjevanja. Če bi vse obesil, bi bil ta prostor do vrha napolnjen z medaljami.« Ob tem še preudarno reče: »Medalja ne pomeni imeti kupca. Meni je večja medalja, če mi nekdo reče, da je pil naše vino za kosilo in bil zadovoljen.« Vsako leto gosti slikarske kolonije, umetniški pečat je viden tudi na njegovih sodih. »V umetnost se zaljubiš,« mi pove, ko mi pokaže sode, ki so jih med drugim naslikali priznani slovenski slikarji, kot so Skočir, Slana in Brun. »Če je vino dobro, je tudi neka vrsta umetnosti.« Na vseh njegovih steklenicah je violina s ščurkom, za začetek nama odpre steklenico stare brajde. »Violina je simbol umetnosti,« razloži, ko mi toči kozarec rujnega. Nato pa si nadene sončna očala, ki so prav tako njegov prepoznavni znak. »Nastalo je iz 'štoša'. Dan prej nisem spal, potem pa sem šel na sejem. Tam se je vse bleščalo, podočnjake pa najboljše skriješ z očali. Naključno sem dobil ena odštekana očala in vsi so me fotografirali s tistimi očali, ker so bile prve od svetlečih, ki so zdaj v modi. Naslednjič so me vsi spraševali, kje imam očala, in potem sem začel nositi ta očala ves čas s sabo,« razkrije, da so ga vsi spodbujali, naj jih nosi. »Potem sem jih začel uporabljati kot promocijsko sredstvo.«



Vsaka reklama je dobra



Medtem ko me povabi v prodajni prostor s številnimi steklenicami, še pove: »Vsaka reklama, slaba ali dobra, je reklama. To je treba vedeti.« Ko ga ob tem nekoliko začudeno pogledam, razloži: »Tudi če je v nasprotju s tabo, si ljudje zapomnijo. Npr. moj priimek Ščurek ima v Sloveniji slabo konotacijo. Enkrat sem prišel v ljubljansko vinoteko in zraven pridejo neka dekleta. Vprašal sem jih, če bodo poskusile ščurka. In ob imenu so se prestrašile. Skorajda sem jih moral prisiliti, da so poskusile. No, potem pa so začele govoriti,« se nasmeji. »Ko je Američan začel uvažati naše vino, je rekel, da to ne bo šlo v ZDA zaradi imena in da ga je treba zamenjati. In ko smo zamenjali v 'Cricket', je bilo še slabše. 'Cricket' si niso zapomnili, ime Ščurek pa so dolgo gledali in si večkrat ponavljali. Ne moremo biti vsi Movie, Adrie … Moraš imeti tudi takšna imena, ki jih mora tujec petkrat prebrati, da si jih zapomni.« Ko si ogledujem steklenice, izvem, da so Kitajci največji uvozniki njegovega vina. »Na drugem mestu je Bosna. Tam delamo že od leta 2000.« Ob tem na plan prikliče spomine. »Leta 1996 smo bili prvič tam, vojne je bilo sicer konec, ampak ni bilo mostov, po gozdovih smo vozili. Kar 12 ur smo se vozili do Sarajeva,« opiše trenutke, ko so na tem tržišču orali ledino kot eni od prvih vinarjev na svetu. O večkrat povedanem komentarju, da ima Slovenija premajhne količine vina za velike trge, pa pravi: »Moramo iskati tržne niše in se vedno dokazovati s kvaliteto.« Nekoliko pomisli in še doda: »Slabega vina več ni na svetu. Mi imamo lahko drugačno vino.« Nato pa opiše svojo prakso: »Ti moraš človeka s Kitajske pripeljati sem, da vidi, s kom dela, za kaj gre, mu pokazati vinograd, kdo dela v njem … Tisti te bo lahko zastopal.«



Med vinarji ni bogatašev



Nato me povabi v degustacijski prostor, kjer so na mizi pripravljene primorske dobrote, pršut, salame, sir in olive. Zraven ponudi svoje vino jakot, nekoč znano kot tokaj. »Meni eno kosilo brez kozarca vina ni dobro kosilo.« V sobi je tudi napis v angleščini, da prijatelja ne smeš pustiti, da sam pije vino. »Zelo redko mi ne ugaja, če pijem sam,« pove ob tem napisu. »Kadar delam, ne pijem. Moj oče pa je pil samo, kadar je delal,« se spominja svojega očeta, ki je preminil pred šestimi leti. »Veliko ročnega dela je bilo nekoč. Takrat je on dopoldne že liter vina spil. Bil je res hud fizični delavec, jaz ga nisem mogel niti kot mulc ujeti v nobenem delu. Po večerji pa ni nikoli pil. On je pil zato, ker je potreboval energijo.« Oče mu je tudi podaril ljubezen do vina, sam najraje pije šampanjec. A konec leta je bilo bolj malo časa za nazdravljanje zaradi prodaje. »Delo nam ne dopušča, da bi takrat vsak dan uživali, kot lahko drugi. Saj se tudi mi udeležimo kakšne zabave, ampak ne moreš iti na vse. Kakšen dan oddiha si bomo privoščili zdaj, januarja.« V zadnjem času je tudi veliko vinskih festivalov, ko mu to omenim, reče nekoliko nejevoljno: »Tega je vedno več. Mislim, da celo preveč in da smo postali kot cirkus, ki hodi po svetu. Tisti, ki se udeležujejo vseh teh festivalov, težko kaj kupijo.« O tem, da je veliko denarja tudi v vinarskem svetu, pa pove: »Bogataša med vinarji nisem videl. Vi vidite prostor, klet … To so delovna območja. Kakšen se sicer vozi z dobrim avtom ali ima bazen pri hiši, ampak to ni bogastvo. Na banki ima malokdo kaj denarja. Če bi prišla še ena kriza, bi marsikoga podrla.« Pogleda svojo ponudbo vina in brez dlake na jeziku doda: »Se da preživeti. Moja izkušnja je, da mi eden od petih velikih kupcev v letu 2008 ni plačal in se nisem mogel pobrati nekaj let. To je treba vedeti. Približno šest let sem potreboval, da sem izplaval. Načeloma zdaj več ni toliko neplačnikov, kot jih je bilo nekdaj, ni pa, da bi zaradi tega obogatel. Tega ni v vinogradništvu.« Ko nazdraviva na novo leto, reče: »Je pa le ljubezen do tistega, kar so ti že dedki pustili. Stoji ti v krvi. Preden se odločiš prodati košček zemlje, je zelo težko. Zato tudi težko od nekoga tukaj kupiš. Vsak se drži tistega, kar je dobil. In to je za pravilen razvoj teritorija velik problem.« Ob koncu vprašam, ali pride kdaj tudi trenutek, da svojim sinovom reče, da bo počival in da naj oni delajo, ob tem se Stojan nasmeji: »To jim rečem vsak drugi dan.« Nato pa ponosno doda: »Že imajo odgovornost, ne jim treba veliko govoriti, kaj morajo narediti. Vsak ima svoje in ni problema. Pomagajo, jaz jim pomagam. Dobro sodelujemo. Lepo mi je. Lahko se zanesem na njih.«

» »Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«