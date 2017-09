Košarkarji sprašujejo: Olga, zakaj ti nisem več všeč?

Jaka Blažič je po osvojitvi evropskega košarkarskega prestola dejal, da so se z medaljo za vedno povezali, da so zdaj bratje. Da se fantje odlično razumejo, da med njimi vladata prava kemija in prijateljstvo, so dokazovali skozi vse prvenstvo. Ni manjkalo prikupnih in zabavnih posnetkov, a eden izmed teh, ki je danes še posebej priljubljen in zabaven, je posnetek o Olgi.

»Olga, zakaj ti nisem več všeč? Zakaj ti moram spet reči, da dober dečko sem jaz, Anže?«

No, tistim, ki ni niti malo jasno, za kaj gre, naj pojasnimo, da gre za skladbo Buraza – Olga. Kako zveni v izvedbi Buraza in sanjskih dečkov, prisluhnite spodaj.