Korija si ne želi več videti golega

Voditeljica in komičarka Tanja Kocman je v eni izmed svojih kolumn pisala o razmerjih, za katera je bolje, da se ne zgodijo. Ker je pisala o odnosu med sodelavci, nam ni dalo miru, da je ne bi vprašali, ali je imela kdaj pregrešne misli o svojem sovoditelju Timu Koresu - Koriju. In kot se za Tanjo spodobi, je bil odgovor nadvse iskren in hudomušen. »Seveda sem imela na začetku tudi kakšno pregrešno misel glede njega, ne nazadnje je zabaven in ga ni težko gledati. Ampak na neki točki začneš na človeka gledati drugače, ker skupaj preživiš res veliko časa, in še to v najbolj občutljivih urah. Postala sva dobra prijatelja in si ga ne želim več videti golega – ne, ker ne bi bil podoben Adonisu, ampak ker ga preprosto ne vidim v taki luči,« je dejala in v šali dodala, da nekoč v temi pa morda vendarle.

