Kori ima raje kače kot punce?

Tim Kores – Kori je brez dvoma ljubitelj živali, saj je to že velikokrat dokazal s svojim odnosom do njih, skrbjo in tudi javnim zavzemanjem za njihovo dobrobit in zaščito. Med drugim pomaga zavetiščem za zapuščene živali, proti pasjim bojem je napisal celo skladbo, kot znan obraz z zgledom vpliva na ljudi in podobno, poleg tega pa ima doma dve psički. Njegova živalska družba pa se je zdaj povečala še za dva člana, Kori ima namreč od nedavnega dva rdečerepa udava. »Živali me sproščajo, rad skrbim za njih, predvsem pa uživam, ko jim lahko uredim prostor, da se počutijo udobno. Res je, da sta nova člana v ujetništvu, sem jima pa uredil bivališče, ki je kar najbolj podobno njunemu naravnemu okolju. Brez tega se ne bi nikoli odločil za kače, pa če so mi še tako všeč. Zelo me zmoti, če vidim, da ljudje neustrezno skrbijo za živali. Kače in druge eksotične živali pač ne spadajo v plastične posode, ampak jim je treba urediti ustrezno bivališče,« pravi.

Lizika in Frodo, kot sta dobila ime, sta vzbudila precej pozornosti. »Psički sta bili na začetku zelo radovedni, kaj je zdaj to, a sta se hitro navadili. V bistvu ju kači niti ne zanimata, saj z njima nimata kaj početi; ne moreta tekati za žogo, skakati po lužah in podobno, tako da na srečo ni niti ljubosumnosti,« pravi.

»Živali me sproščajo, rad skrbim za njih.«

Kot vsaka žival tudi kača pomeni skrb in odgovornost, je pa z njo veliko manj dela kot denimo s psom. »Lahko jedo tudi le enkrat na 14 dni, tako da grem lažje na dopust, saj bo v moji odsotnosti zanju brez težav poskrbela sestra, ni jih treba sprehajati...« doda.

Lizike in Froda sicer še nima dolgo, mu je pa kljub temu že pri nekaj ljudeh uspelo odpraviti strah pred plazilci. »Veliko se jih kač boji tako rekoč na smrt, in čeprav je po moje ta strah povsem iz trte izvit, mi je jasno, da to nikakor ni prijetno. Poznam precej takšnih ljudi in tistim, ki so prišli na obisk, sem ju takoj dal v roke. Sami se morajo namreč prepričati, da nista sluzasti, da ne grizeta in da sta čisto umirjeni. Samo tako namreč lahko premagaš strah in odpor, res pa je, da to zahteva veliko poguma,« pove.

Menda pa so punce po novem veliko manj pogumne. Odkar sta pri hiši kači, si namreč ne upajo več h Koriju tako kot prej, pa naj je fant še tako očarljiv. Ampak to, kot pravi, ni noben velik problem, še manj bavbav. »Saj niso vse brez poguma in katera kljub temu pride. Poleg tega se lahko s punco dobiš tudi kje drugje, ne le doma, mar ne?« pravi. In s tem bržkone nima težav, ne nazadnje so ga dekleta v teh dneh znova izbrala za enega najbolj privlačnih slovenskih fantov.