Korak nazaj, pogled naprej

Pevec Bono Vox, kar koli si o njem kdor koli misli, iz skupine U2 ni prav navdušen nad današnjo glasbo, saj jo je označil za zelo dekliško in pomehkuženo. V tem je tudi nekaj dobrega, a hip hop je zdaj edini način za izražanje mladostniške jeza, kar pa ni v redu, je za revijo Rolling Stone dejal irski rocker. Bono je v pogovoru pojasnil, da glasbo ustvarja od svojega 16. leta. »Ko sem bil star 16 let, je bilo v meni veliko jeze. A sem našel način, da sem jo izrazil v svoji glasbi,« je dejal in dodal, da je to zdrav način, da se soočiš s tem čustvom. Navsezadnje, vprašal se je, kaj je rock and roll, in odgovoril, da je to bes v srcu. Nekateri veliki rockerji ga imajo, zato so bili The Who tako imeniten bend, ta bes ima tudi Pearl Jam oziroma vokalist Eddi. Novi album U2 Songs of Experience je zasedel prvo mesto ameriške lestvice 200 najbolje prodajanih albumov, s čimer je irska skupina postala prva zasedba v zgodovini, ki ji je to uspelo v štirih zaporednih desetletjih. »Mi se zdaj vračamo v petdeseta leta, kjer je večji poudarek na pesmih kot na albumih. U2 ustvarja albume, kako se preživljamo? Z ustvarjanjem boljših pesmi,« je v pogovoru za revijo še dodal Bono. Pri nas pa? Ali tudi pri nas, na braniku južnega schengena, postaja današnja glasba dekliška? Zdi se, da niti ne. Ostaja takšna, kot je bila, le da je potisnjena v kot, iz katerega pa ne (z)more. Njena starost je v slovenskem merilu podobna kot v svetovnem. Britanska knjiga 1001 album, ki ga morate slišati, preden umrete, se začne v letu 1955 s Frankom Sinatro, nadaljuje pa z Elvisom Presleyjem in jazzovskimi, bluzovskimi ter rockabilly zasedbami. Zabavna glasba ameriškega izvora je – z jazzom vred – sprva veljala za nemoralno oziroma v političnem besednjaku za imperialistično, a z nekaj zamude so se njene oblike začele uveljavljati povsod po svetu. Mejnik, ko lahko zares začnemo govoriti o pojavu zabavne glasbe pri nas, vsaj tako meni Žiga Valentič, je festival Slovenska popevka z začetkom v letu 1962, čeprav so se nekatere oblike zabavne glasbe pojavljale že prej (Ježkovi šansoni, na primer). V šestdesetih in sedemdesetih letih je Slovenska popevka veljala za osrednji glasbeni dogodek in združevala jazzovsko izšolane skladatelje, vrhunske pesnike in nadarjene vokaliste. Glasba je temeljila na uglajeni virtuoznosti orkestra, v nasprotju z manjšimi zasedbami narodno-zabavne glasbe, ki sta jo s harmoniko tako rekoč ustvarila Slavko Avsenik in Lojze Slak. Tak je hiter presek slovenske glasbe.



A zdi se, da Slovenci res ostajamo narod, ki raje posluša vse drugo kakor domače glasbenike. To nam kažejo razne ankete pa tudi pogled na glasbene lestvice, ki nastajajo bolj na podlagi raznih pritiskov, kakor pa izražajo razmere na glasbenem trgu. Dejstvo, da je bila slovenska glasba zadnjega pol stoletja potisnjena v kot, v ospredju pa so bile YU-skupine in izvajalci, ki so nas zabavali iz radijskih sprejemnikov in s televizijskih zaslonov ter nas prepričevali na slovenskih odrih, ni daleč od resnice. Pravzaprav smo bili vsa ta leta prisiljeni poslušati jugoslovansko glasbo. In zdaj smo spet. Tu pa se nemara skriva odgovor na vprašanje, ali tudi po naših logih odmeva, kot bi dejal Bono, dekliška glasba. Ne, pri nas odmeva ex yugo glasba, pa če si to številni hočejo priznati ali ne. Halid Bešlić, Prljavo kazalište, Severina, Lepa Brena … Ivan Zak … razne Danijele in podobni krojijo sceno. Naj, če je tak okus in če so take želje. Samo da glasba ni – zelo dekliška in pomehkužena! In tako bo slovenska zabavna glasba ostala ujeta med kladivom in nakovalom lastne neprepoznavnosti. Do neke mere, če že ne v precejšnji, tudi zaradi še enega dejstva. Spet skočimo za vrstico ali dve zunaj naših balkansko-slovenskih glasbenih meja. Ob 50-letnici britanske rock zasedbe Led Zeppelin bo v tem letu izšla ilustrirana knjiga, ki bo orisala kariero ene najbolj popularnih skupin v glasbeni zgodovini. Izšla bo pri Reel Art Press, z založbo pa v ta namen sodelujejo vsi trije še živeči člani slavne četverice –​ Jimmy Page, Robert Plant in John Paul Jones. Novico o knjigi so potrdili na uradni strani zasedbe na facebooku, v javnost pa je prišla le nekaj dni potem, ko je kitarist Page obljubil presenečenje, s katerim bodo zaznamovali 50-letnico nastanka. Ob tem je dodal: »V javnost bo prišel izdelek, ki ga ljudje gotovo še niso slišali.« Page je zaslužen tudi, da so v letih 2014 in 2015 izšle revidirane in razširjene izdaje vseh devetih albumov skupine. Nadaljnje podrobnosti o publikaciji bodo sicer predstavili pozneje, je poročal portal Team Rock. Pri nas pa? Glasbeni poznavalec Žiga Valentič je nekje zapisal, da se bodo brez antologije slovenske zabavne glasbe »za vedno izgubile sledi o stotinah pesmi, albumov, tokov, smeri, žanrov in izvajalcev, ki so v zadnjega pol stoletja morda pustili večji kulturni pečat v našem prostoru kot gledališčniki in pisatelji, ni pa rečeno, da je bil ta pečat vedno kakovosten«. Bojim pa se, da bo prej – v maniri slovensko-hrvaških ali slovensko-srbskih duetov – izšla katera antologija glasbe jugoslovanskih narodov in narodnosti. Seveda pri slovenskem založniku in slovenskega avtorja.