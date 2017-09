Kopitar jo pokaže le na dobrodelnih dogodkih

Anže Kopitar, najboljši slovenski in eden najboljših svetovnih hokejistov, ni le športni zvezdnik, temveč tudi velik dobrodelnež. Tudi letos je – kar sedmič zapovrstjo – organiziral dobrodelni golf turnir z dražbo predmetov, ki so jih prispevali znani Slovenci. Letos je dobrodelna dražba prinesla neverjetnih 110.871 evrov, kar je pravzaprav rekorden znesek. Turnirja se je tako kot vsako leto udeležila tudi njegova žena Ines. Ko gre za njegovo srčno izbranko, je Anže precej skrivnosten, pravzaprav se Ines v javnosti pojavlja le, kadar gre za njegove dobrodelne dogodke. Očitno je tudi to ena od skrivnosti njunega uspešnega zakona. Parček se je spoznal leta 2005, poročila sta se julija 2013. Marca 2015 se jima je rodila hči Neža, oktobra 2016 pa še sin Jakob.

