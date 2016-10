Konec za poškodovanega kmeta

Od posestva na Zaplani se je poslovil še en tekmovalec. Šov Kmetija: Nov začetek je namreč zapustil pred časom poškodovani Franc, vendar njegov odhod nikogar od tekmovalcev ni zares razžalostil.

Pred dvobojem sta bila oba tekmovalca pod pritiskom: Franc je bil prepričan, da je naivno stopil v past, ki mu jo je ob pomoči Adriane postavil Senad, in v noči pred dvobojem ni ravno najbolje spal. Skrbelo ga je namreč, da je to njegova zadnja noč na posestvu. Po drugi strani pa je obžaloval odločitev, da je za drugega dvobojevalca izbral Senada. Prepričan je bil, da ga je v to s prevaro prisilil Senad. Obljubil naj bi mu namreč, da bo dvoboj predal, ker si tako močno želi domov. Senad pa je Jasni zatrdil, da dogovora ni bilo in naj bi ga Franc izbral samo zato, ker je na glas povedal, da se on proti njemu ne bi pomeril v moči, saj bi vsi ostali tekmovalci to storili.

Senad je držal obljubo in se v areni s Francem pomeril v spretnosti. Vsak izmed njiju je imel nalogo, da tri podkve vrže na stojalo pred seboj. Ko je Senadu na stojalo uspelo spraviti drugo podkev, se je Franc predal in podkve metal le še za šalo. To pa je zanj pomenilo konec igre za 50 tisoč evrov.

Novo obdobje na kmetiji

Na posestvu se zdaj začenja novo obdobje, saj je Franc pred odhodom iz šova dobil še zelo pomembno nalogo – tekmovalce je moral razdeliti v dve ekipi. V prvi so pristali Senad, Tine, Matic, Nastja in Anna, v drugi pa Matjaž, Vid, Andrej, Adriana in Klavdija.