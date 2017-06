Konec je! Andrej prekinil zaroko z Mirelo in končal zvezo

Konec je! Andreju Laharnarju, zaročencu Mirele Lapanović, je prekipelo ob njenih ljubezenskih dogodivščinah v resničnostnih šovih. V slovenskem Big Brotherju je bil to seks z Markom Jovanovićem, v srbskem resničnostnem šovu Pari (Parovi) domnevno posilstvo in ljubezen z Milutinom Radosavljevićem Milijem.

»Do nje nimam zamere. Bom pa svoje življenje nadaljeval po svoje. Midva se bova pogovorila, ker vem, da se morava zaradi otroka,« je podjetnik spregovoril o svoji nesrečni ljubezni za Žurnal24 in dodal, da če bo Mirela ostala v Beogradu, ima pravico do skrbništva nad otrokom. »Zgodil se je enak scenarij kot v Big Brotherju. Govori čez mene, da bi upravičila svoja dejanja, da je ne bi ljudje obsojali. Tako se vleče ven. Enako je delala v BB. Preden je šla v šov, sva vedela, da je v igri denar in da bo moralo do nekih stvari priti in za te poljube sva vedela. Ne morem reči, da mi je to prijetno, ker jo vseeno imam rad. Za kaj več se pa nisva menila.«