Končno je pokazal hčerko

Kajakaš Peter Kauzer se je v drugi polovici decembra z ženo Janjo in hčerko Nolo odpravil na toplo, v Avstralijo. Peter zadnja leta zimske mesece praviloma preživlja na toplem, kjer združi koristno s prijetnim – sam tam redno in zavzeto trenira, hkrati pa je ta čas namenjen tudi družinskim počitnicam in med tekmovalno sezono tako težko pričakovanim skupnim uricam. Družinica je pred novim letom vsem prijateljem in domačim poslala skupno fotografijo, tokrat prvič z nezakrito, zdaj že petletno navihanko Nolo. Kauzerjevi bodo v deželi kengurujev uživali še vse do konca februarja.

