Komu bi Zmago Jelinčič primazal klofuto

Kako se začne vaše jutro?



Ko se zbudim, najprej pogledam naokoli, potem pa se obrnem in še malo zadremam.



O čem govori zadnji SMS, ki ste dobili?



V zadnjem je pisalo: »A se lahko dobiva?« Vsebina je precej nezanimiva, zelo zanimiv pa je bil poznejši pogovor ob srečanju.



O čem zadnje čase pogosto premišljujete?



Kako bi kakšnemu našemu bedaku primazal klofuto ali dve.



Kdaj ste nazadnje jokali in zakaj?



Predvčerajšnjim, ko sem narezal kup čebule za golaž. Joj, kako sem jokal!



Ste kdaj jokali zaradi nesrečne ljubezni?



Seveda, kar nekajkrat, vendar že dolgo nazaj. Mislim, da tisti, ki nikdar ni, ne more biti zrel moški.



Kaj je vaš največji življenjski dosežek?



Moji dve hčerkici, Aleksandra Tisa in Aleksija Iris.



Kateri trač o vas vas je nazadnje nasmejal?



Saj že dolgo nisem nobenega slišal! Pa ne, da je našim ljudem zmanjkalo humorja?!



Katera je bila najbolj neprijetna situacija, v kateri ste se znašli?



Težko bi se spomnil. Bilo pa je kar nekaj neprijetnih, ko sem moral po sili razmer komunicirati z ljudmi, ki so zame običajno nevidni.



Če bi bili lahko en dan nevidni, kaj bi storili ali spremenili?



Sprehodil bi se po domovih raznih naših 'poštenjakov' in z njihovih računov prenakazal pokraden denar nazaj v državno blagajno.



Katere jedi nikoli ne bi poskusili in zakaj?



Nikoli ne bi poskusil jedi, ki ne bi bila dobro pripravljena. Hrana namreč ni le za to, da se napolni želodec.



Kolikokrat na teden skuhate obrok svoji najdražji?



Zelo pogosto. Po navadi pa kuhava skupaj, pri čemer jaz opravljam težaška dela, na primer rezanje čebule in podobno.



Kako se zaključi vaš dan, kdaj se po navadi odpravite spat?



Vse je odvisno od dnevne prehrane. Če sem jedel kaj težkega, pogledam poročila, pa se vse takoj uredi, drugače pa kakšen film in potem spanje. O čem drugem ne bom govoril, kajti današnji cenzurni pristopi ne dovoljujejo (niti) govora o odnosih med različnima spoloma.

