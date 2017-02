Komik razkril: Nisem samski

Igralec, komik in voditelj Jure Godler je posebnež. S tem bi se strinjala večina njegovih prijateljev in sodelavcev, tako pa o sebi meni tudi Jure, ki zagotovo ni klasičen moški. Sicer je priznal, da je zelo rad lepo urejen, ob tem pa se je pošalil na račun svoje sodelavke in novinarke Kaje Flisar ter dejal, da je očitno še premalo urejen, da bi ustrezal standardom njenega bloga.

Jure je še razkril, da ni več samski, a o svojem dekletu molči, saj si ne želi v javnosti izpostavljati svojega zasebnega življenja. Doma je menda povsem drugačen kot na malih zaslonih, večino časa pa prebira knjige in posluša stare pesmi s festivala Sanremo.